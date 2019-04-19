Экоактивисты пытались заблокировать аэропорт Хитроу в Лондоне. Фото: Socialist News

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Ракурс

Экоактивисты пытались заблокировать аэропорт «Хитроу» в Лондоне в рамках протестов, которые продолжаются несколько дней.

Сегодня планировалось проведение масштабной акции по блокированию дороги, ведущей в аэропорт Хитроу, сообщает Financial Times.

Организаторы акции сообщали о намерениях помешать работе аэропорта Хитроу, но на акцию по блокированию дороги появилось лишь несколько подростков, которых сразу окружили правоохранители. Дети пришли на место проведения акции с баннером, на котором было написано «Мы — последнее поколение?»

Отметим, что протесты экоактивистов в Лондоне продолжаются несколько дней. Они требуют от британского правительства объявить чрезвычайную климатическую ситуацию в страны. В рамках протестов активисты перекрывают движение на важных дорогах и развязках британской столицы.

Запланированная на сегодня акция возле аэропорта могла принести много неудобств гражданам страны, поскольку многие люди выезжают из страны на пасхальные праздники. В последние дни было задержано около 500 человек, которые являются участниками протестов. Правоохранители обвиняют их в нарушении общественного порядка.