Роботы в каждый дом: Boston Dynamics начнет массовое производство SpotMini. Фото: Hi-News

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Ракурс

Компания-производитель роботов и искусственного интеллекта Boston Dynamics начнет массовое производство четвероногих роботов SpotMini.

Партию в сотню моделей планируют реализовать этим летом. Пока что компания не определилась с месяцем. Об этом сообщил представитель компании на конференции TechCrunch Sessions: Robotics + AI, передает naked-science.

На конференции компания рассказала, что летом возьмется за свой первый коммерческий продукт. Однако, робот SpotMini, которого регулярно показывали на видео, выйдет в новом дизайне. Также разработчики хотят улучшить защитный корпус и добавить количество камер.

На данный момент компания выпускает бета-версии окончательного варианта. В планах у компании сделать SpotMini роботом-Android. По задумке президента Boston Dynamics, производители программного обеспечения создадут для робота разные приложения, которые расширят арсенал его функций.

Окончательная стоимость робота пока неизвестна, но в компании пообещали озвучить ее этим летом.

Недавно компания показала видео, на котором десять бета-версий четвероного робота тянут грузовик.

Отметим, что Boston Dynamics разрабатывает также двуногих и колесных роботов для облегчения физического труда человека.

Как ранее сообщал «Ракурс», роботы Boston Dynamics получат трехмерное зрение.