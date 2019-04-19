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Пожар на винодельческом складе во Франции. Фото: Pixabay
Пожар на винодельческом складе во Франции: уничтожено 2 млн бутылок вина (ВИДЕО)https://racurs.ua/n120944-pojar-na-vinodelcheskom-sklade-vo-francii-unichtojeno-2-mln-butylok-vina-video.htmlРакурс
Пожар на винодельческом складе в Бордо во Франции уничтожил 2 млн бутылок вина.
Инцидент произошел на складе Sovex Grands Châteaux, когда там находились 80 человек, сообщает France 3 Nouvelle-Aquitaine, передает «Европейская правда».
Впрочем, всем работникам удалось выбраться со склада, охваченного пожаром. Никто из них не пострадал.
Пожар на винодельческом составе охватил площадь 1,5 тыс. кв. м, к его тушению были привлечены около 60 специалистов. Пока не известны причины возгорания, однако эксперты считают, что пожар начался на подвесном потолке. Затем крыша обвалилась на ящики с вином.
Страховщики проводят оценку ущерба, по предварительным оценкам эта сумма составляет около 12,5 млн евро.
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