Пожар на винодельческом складе во Франции. Фото: Pixabay

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Пожар на винодельческом складе в Бордо во Франции уничтожил 2 млн бутылок вина.

Инцидент произошел на складе Sovex Grands Châteaux, когда там находились 80 человек, сообщает France 3 Nouvelle-Aquitaine, передает «Европейская правда».

Впрочем, всем работникам удалось выбраться со склада, охваченного пожаром. Никто из них не пострадал.

Пожар на винодельческом составе охватил площадь 1,5 тыс. кв. м, к его тушению были привлечены около 60 специалистов. Пока не известны причины возгорания, однако эксперты считают, что пожар начался на подвесном потолке. Затем крыша обвалилась на ящики с вином.

Страховщики проводят оценку ущерба, по предварительным оценкам эта сумма составляет около 12,5 млн евро.