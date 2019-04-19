Пожежа на виноробному складі у Франції: знищено 2 млн пляшок вина. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n120944-pojeja-na-vynorobnomu-skladi-u-franciyi-znyscheno-2-mln-plyashok-vyna-video.html

Ракурс

Пожежа на виноробному складі у Бордо у Франції знищила 2 млн пляшок вина.

Інцидент відбувся на складі Sovex Grands Châteaux, коли там перебувало 80 працівників, повідомляє France3 Nouvelle-Aquitaine, передає «Європейська правда».

Утім, всім робітникам вдалося вибратися зі складу, охопленого пожежею. Ніхто з них не постраждав.

Пожежа на виноробному складі охопила площу 1,5 тис. кв. м, до її гасіння було залучено близько 60 фахівців. Наразі не відомі причини загоряння, проте експерти вважають, що пожежа почалась на підвісній стелі. Потім дах обвалився на ящики з вином.

Страховики проводять оцінку збитків, за попередніми оцінками ця сума складає близько 12,5 млн євро.