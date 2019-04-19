У школі розпорошили перцевий газ. Фото: Дзеркало Коломиї

https://racurs.ua/ua/n120943-gaz-rozporoshyly-u-shkoli-na-donechchyni-16-uchniv-postrajdaly.html

Ракурс

Масове отруєння дітей сталося 19 квітня в школі № 7 у місті Авдіївка Донецької області.

Попередньо встановлено, що невідома особа розпилила перцевий газ в приміщенні навчального закладу. За медичною допомогою звернулися 16 дітей, двоє дівчат потрапили до лікарні. Очікується, що за кілька годин вони будуть вдома. Про це сьогодні повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін на власній сторінці у Facebook.

На місці події працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронці та відповідні служби військово-цивільної адміністрації. У місцевій ВЦА відзначили, що очікують на офіційні висновки експертів, згодом буде дана оцінка ситуації.

«Якщо це чиясь банальна дурість чи умисний вчинок, буде над чим працювати і представникам ювенальної поліції, і освітянській виховній службі, і відділу у справах сім’ї, молоді та спорту», — запевнив Михалін.

Нагадаємо, останнім часом в українських школах почастішали випадки розпорошення хімічних речовин та перцевого газу. Так, днями в Біляївському районі Одеської області учень дев’ятого класу приніс до навчального закладу балончик із перцевим газом та розпорошив його. Внаслідок події 36 школярів дістали опіки дихальних шляхів, постраждалих доправили до лікарні.

Ще раніше у Черкасах сталося масове отруєння школярів сльозогінним газом. Виявилося, що кілька балончиків із цією речовиною розпорошили у гардеробній школи. Такі дії призвели до отруєння 75 дітей. До Черкаської обласної дитячої лікарні госпіталізували 38 дітей, ще 37 отримали медичну допомогу амбулаторно.