Дебати на «Олімпійському»: у продажу з’явилися квитки по 10 тис. грн

Дебати на «Олімпійському». Фото: Википедия

https://racurs.ua/ua/n120942-debaty-na-olimpiyskomu-u-prodaju-z-yavylysya-kvytky-po-10-tys-grn.html

Ракурс

Дебати кандидатів у президенти на «Олімпійському» відбудуться вже сьогодні, 19 квітня. У мережі з’явилися віп-квитки на вказанийзахід.

На сайті Karabas продаються квитки у віп-сектор, вартість одного квитка становить 10−12 тис. грн, а повністю ложе можна викупити за відповідно 120 і 140 тис. грн, повідомляє «Гордон».

Крім перегляду заходу, людям, які розмістилися в ложі, безкоштовно отримають закуски і напої.

Кошти, отримані від продажу квитків на дебати на стадіоні, будуть передані до фонду «Таблеточки», який допомагає онкохворим дітям.

Станом на 13.30 всі віп-квитки на захід викуплено.

У команді Зеленського повідомили правила пропуску на дебати на стадіоні. Для того, щоб потрапити на захід необхідно роздрукувати квиток. Власників електронних квитків не пропустять, оскільки система його не розпізнає. Також відвідувачам нагадали про те, що на стадіон не можна проносити фототехніку, зброю, алкоголь та наркотики.

Раніше повідомлялося, що стадіон «Олімпійський» в Києві з самого ранку охороняють бійці Національної гвардії, до комплексу прибули співробітники Національної поліції. Рух на вулицях, прилеглих до стадіону, обмежено.