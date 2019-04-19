Дебаты на «Олимпийском»: в продаже появились билеты по 10 тыс. грн

Дебаты на «Олимпийском». Фото: Википедия

https://racurs.ua/n120942-debaty-na-olimpiyskom-v-prodaje-poyavilis-bilety-po-10-tys-grn.html

Ракурс

Дебаты кандидатов в президенты на «Олимпийском» состоятся уже сегодня, 19 апреля. В сети появились вип-билеты на указанное мероприятие.

На сайте Karabasпродаются билеты в вип-сектор, стоимость одно билета составляет 10−12 тыс. грн, а полностью ложе можно выкупить за соответственно 120 и 140 тыс. грн, сообщает «Гордон».

Помимо просмотра мероприятия, разместившиеся в ложе люди бесплатно получат закуски и напитки.

Средства, полученные от продажи билетов на дебаты на стадионе, будут переданы в фонд «Таблеточки», который помогает онкобольным детям.

По состоянию на 13.30 все вип-билеты на мероприятие выкуплены.

В команде Зеленского сообщили правила пропуска посетителей на дебаты на стадионе. Для того, чтобы попасть на мероприятие необходимо распечатать билет. Владельцев электронных билетов не пропустят, так как система его считает. Также посетителям напомнили о том, что на стадион нельзя проносить фототехнику, оружие, алкоголь и наркотики.

Ранее сообщалось, что стадион «Олимпийский» в Киеве с самого утра охраняют бойцы Национальной гвардии, к комплексу прибыли сотрудники Национальной полиции. Движение на улицах, прилегающих к стадиону, ограничено.