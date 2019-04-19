Блогер Дубинский просит суд запретить Порошенко, Кононенко и Райнину выезжать за границу в течение года. Фото: keosan

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Ракурс

Известный украинский блогер Александр Дубинский подал иск с просьбой запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение года после выборов.

Соответствующий иск Дубинский подал в Окружной админсуд Киева. Иск касается Нацполиции Украины, Администрации Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины (СБУ) и некоторых лиц: нардепа Игоря Кононенко, главы Администрации президента Игоря Райнина и действующего президента Петра Порошенко. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

Так, Дубинский просит признать противоправной бездеятельность СБУ и Нацполиции. Блогер заявляет, что служащие не проводят профилактические действия по предотвращению коррупции и не вмешиваются в посягательство на экономическую безопасность Украины со стороны Райнина, Кононенко и Порошенко.

Суд исследует материалы иска. Сейчас решается вопрос об открытии производства.

Накануне экс-нардеп Давид Жвания также направил иск с просьбой запретить судьям Верховного суда выезжать за границу в течение года после выборов.

Как сообщал «Ракурс», иск от Жвании поступил в суд 17 апреля. Экс-нардеп просит ввести запрет на выезд для 180 человек.