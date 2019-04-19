Блогер Дубінський просить суд заборонити Порошенку, Кононенку та Райніну виїжджати за кордон протягом року. Фото: keosan

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Ракурс

Відомий український блогер Олександр Дубінський подав позов з проханням заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом року після виборів.

Відповідний позов Дубінський подав до Окружного адмінсуду Києва. Позов стосується Нацполіції України, Адміністрації Держприкордонної служби, Служби безпеки України (СБУ) та деяких осіб: нардепа Ігоря Кононенка, голови Адміністрації президента Ігоря Райніна та діючого президента Петра Порошенка. Про це повідомляється у прес-службі суду.

Так, Дубінський просить визнати протиправною бездіяльність СБУ та Нацполіції. Блогер заявляє, що службовці не проводять профілактичні дії із запобігання корупції та не втручаються у посягання на економічну безпеку України з боку Райніна, Кононенка та Порошенка.

Суд досліджує матеріали позову. Наразі вирішується питання про відкриття провадження.

Напередодні екс-нардеп Давид Жванія також направив позов з проханням заборонити суддям Верховного суду виїжджати за кордон протягом року після виборів.

Як повідомляв «Ракурс», позов від Жванії надійшов до суду 17 квітня. Екс-нардеп просить ввести заборону на виїзд для 180 осіб.