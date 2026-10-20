Кирилл Буданов заявил о тяжелых мирных переговорах с США. Фото:

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Україна продовжує важкі переговори зі США задля завершення війни з Росією.

Наразі важливо, щоб американська та українська сторони реально оцінювали ситуацію. Зокрема, необхідно реально оцінювали ситуацію та доносити правдиву інформацію. Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов 20 жовтня повідомив у Telegram.

За його словами, об'єктивний факт у тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому ні про яке «захоплення» цього українського міста російськими військами не йдеться".

Так Буданов прокоментував заяву командувача російського угрупування військ «Центр» Андрія Іванаєва про захоплення Добропілля. Керівник ОП наголосив, що Іванаєв свідомо обманює диктатора Володимира Путіна, залякує своїх підопічних і ставить їм нездійсненні завдання продемонструвати захоплення Добропілля за будь-яку ціну.

Буданов додав, що жодні фейки не змінять реальності.

Як відомо, 20 листопада в Осло відбуваються переговори української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським та американською делегацією. Від США до Норвегії прибули спеціальні представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Нагадаємо, 20 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити завершення війни в Україні.