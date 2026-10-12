Американцы по телефону угрожали Михаилу Драпатому и Павлу Палисе. Фото:

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Американські чиновники погрожували високопосадовцям ЗСУ та урядовцям.

Після «енергетичного перемир’я», яке оголосив Дональд Трамп, представники Білого дому упродовж вихідних телефонували до Києва та столиць країни Європи і лобіювали припинення атак України на енергетику Російської Федерації. Вони вимагали не атакувати НПЗ країни-агресора. Про це повідомило видання Kyiv Independent із посиланням на двох неназваних українських чиновників.

Телефонували, за інформацією медіа, головнокомандувачеві Збройних сил України Михайлу Драпатому. Також, як пише FinancialTimes, був дзвінок і заступнику керівника Офісу президента України Павлу Палісі.

Американці погрожували, якщо українські удари продовжаться, то США припинять надавати Україні розвідувальні дані та військову допомогу у рамках ініціативи PURL.

Вони зателефонували всім військовим високопосадовцям із погрозами. Вони всім кажуть, що збираються припинити як обмін розвідувальними даними, так і PURL, — розповіло неназване джерело.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про нібито початок «енергетичного перемир’я» між Україною та РФ. Американський лідер наголосив, що Київ та Москва нібито погодилися на припинення ударів. Президент України Володимир Зеленський назвав цю заяву «новиною». Однак додав, що українська сторона готова до такого кроку, якщо його реально виконає й російська сторона.

Джерело: Kyiv Independent, Financial Times