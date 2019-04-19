В школе распылили перечный газ. Фото: Дзеркало Коломиї

https://racurs.ua/n120943-gaz-raspylili-v-shkole-na-donetchine-16-uchenikov-postradali.html

Ракурс

Массовое отравление детей произошло 19 апреля в школе № 7 в городе Авдеевка Донецкой области.

Предварительно установлено, что неизвестный человек распылил перечный газ в помещении учебного заведения. За медицинской помощью обратились 16 детей, две девушки попали в больницу. Ожидается, что за несколько часов они будут дома. Об этом сегодня сообщил председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин на собственной странице в Facebook.

На месте происшествия работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, правоохранители и соответствующие службы военно-гражданской администрации. В местной ВЦА отметили, что ожидают официальных выводов экспертов, со временем будет дана оценка ситуации.

«Если это чья-то банальная глупость или умышленный поступок, будет над чем работать и представителям ювенальной полиции, и образовательной воспитательной службе, и отделу по делам семьи, молодежи и спорта», — заверил Михалин.

Напомним, в последнее время в украинских школах участились случаи распыление химических веществ и перечного газа. Так, на днях в Беляевском районе Одесской области ученик девятого класса принес в учебное заведение баллончик с перцовым газом и распылил его. В результате происшествия 36 школьников получили ожоги дыхательных путей, пострадавших доставили в больницу.

Еще ранее в Черкассах произошло массовое отравление школьников слезоточивым газом. Оказалось, что несколько баллончиков с этим веществом распылили в гардеробной школы. Такие действия привели к отравлению 75 детей. В Черкасскую областную детскую больницу госпитализировали 38 детей, еще 37 получили медицинскую помощь амбулаторно.