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Роботи в кожний будинок: Boston Dynamics почне масове виробництво SpotMini. Фото: Hi-News
Роботи в кожний будинок: Boston Dynamics почне масове виробництво SpotMini (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n120945-roboty-v-kojnyy-budynok-boston-dynamics-pochne-masove-vyrobnyctvo-spotmini-video.htmlРакурс
Компанія-виробник роботів і штучного інтелекту Boston Dynamics почне масове виробництво чотириногих роботів SpotMini.
Партію в сотню моделей планують реалізувати цього літа. Поки що компанія не визначилася з місяцем. Про це повідомив представник компанії на конференції TechCrunch Sessions: Robotics + AI, передає naked-science.
На конференції компанія розповіла, що влітку візьметься за свій перший комерційний продукт. Однак, робот SpotMini, якого регулярно показували на відео, вийде в новому дизайні. Також розробники хочуть поліпшити захисний корпус і збільшити кількість камер.
Наразі компанія випускає бета-версії остаточного варіанту. У планах у компанії зробити SpotMini роботом-Android. За задумом президента Boston Dynamics, виробники програмного забезпечення створять для робота різні додатки, які розширять арсенал його функцій.
Остаточна вартість робота поки невідома, але в компанії пообіцяли озвучити її цього літа.
Нещодавно компанія показала відео, на якому десять бета-версій чотириногого робота тягнуть вантажівку.
Зазначимо, що Boston Dynamics розробляє також двоногих і колісних роботів для полегшення фізичної праці людини.
Як раніше повідомляв «Ракурс», роботи Boston Dynamics отримають тривимірний зір.
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