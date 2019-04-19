Роботи в кожний будинок: Boston Dynamics почне масове виробництво SpotMini. Фото: Hi-News

https://racurs.ua/ua/n120945-roboty-v-kojnyy-budynok-boston-dynamics-pochne-masove-vyrobnyctvo-spotmini-video.html

Ракурс

Компанія-виробник роботів і штучного інтелекту Boston Dynamics почне масове виробництво чотириногих роботів SpotMini.

Партію в сотню моделей планують реалізувати цього літа. Поки що компанія не визначилася з місяцем. Про це повідомив представник компанії на конференції TechCrunch Sessions: Robotics + AI, передає naked-science.

На конференції компанія розповіла, що влітку візьметься за свій перший комерційний продукт. Однак, робот SpotMini, якого регулярно показували на відео, вийде в новому дизайні. Також розробники хочуть поліпшити захисний корпус і збільшити кількість камер.

Наразі компанія випускає бета-версії остаточного варіанту. У планах у компанії зробити SpotMini роботом-Android. За задумом президента Boston Dynamics, виробники програмного забезпечення створять для робота різні додатки, які розширять арсенал його функцій.

Остаточна вартість робота поки невідома, але в компанії пообіцяли озвучити її цього літа.

Нещодавно компанія показала відео, на якому десять бета-версій чотириногого робота тягнуть вантажівку.

Зазначимо, що Boston Dynamics розробляє також двоногих і колісних роботів для полегшення фізичної праці людини.

Як раніше повідомляв «Ракурс», роботи Boston Dynamics отримають тривимірний зір.