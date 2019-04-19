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Екоактивісти намагались заблокувати аеропорт Хітроу в Лондоні. Фото: Socialist News

Екоактивісти намагались заблокувати аеропорт «Хітроу» в Лондоні, 500 осіб затримано (ФОТО)

19 кві 2019, 14:38
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Екоактивісти намагались заблокувати аеропорт «Хітроу» в Лондоні в рамках протестів, які тривають кілька днів.

Сьогодні планувалось проведення масштабної акції з блокування дороги, яка веде до аеропорту Хітроу, повідомляє Financial Times.

Організатори акції повідомляли про наміри перешкодити роботі аеропорту Хітроу, але на акцію з блокування дороги з’явилося лише декілька підлітків, яких одразу оточили правоохоронці. Діти прийшли на місце проведення акції з банером, на якому було написано «Ми — останнє покоління?»

Зазначимо, що протести екоактивістів у Лондоні тривають кілька днів. Вони вимагають від британського уряду оголосити надзвичайну кліматичну ситуацію у країни. В рамках протестів вони перекривають рух важливими дорогами та розв’язками британської столиці.

Запланована на сьогодні акція біля аеропорту могла принести багато незручностей громадянам країни, оскільки багато людей виїжджає з країни на великодні свята. Протягом останніх днів було затримано близько 500 осіб, які є учасниками протестів. Правоохоронці звинувачують їх у порушенні громадського порядку.

Екоактивісти намагались заблокувати аеропорт Хітроу в Лондоні. Фото: APF

Екоактивісти намагались заблокувати аеропорт Хітроу в Лондоні. Фото: APF


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