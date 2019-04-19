Нардепа Найєма облили нечистотами. Фото: Mustafa Nayyem у Facebook

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Народного депутата облили нечистотами в Одесі. Інцидент трапився 19 квітня під час акції у Міському саду проти забудови Літнього театру.

Наразі проводиться перевірка за фактом хуліганських дій у Міському саду. Правоохоронці затримали до доправили до Приморського відділу поліції двох громадян. Про це сьогодні повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо дії затриманих кваліфікуються за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про притягнення ще двох осіб до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП за нецензурну лайку у громадському місці.

Місцеве видання «Думська» пише, що невідомі облили нечистотами нардепа Мустафу Найєма. Політик підтримував в Одесі активістів, які виступають проти перетворення Літнього театру в концертну площадку. Найєму вилили відро нечистот на голову в той момент, коли він входив у театр. Крім того, депутата Верховної Ради обматюкали.

Політик після інциденту заявив, що вважає подію частиною боротьби за активи. Нардеп наполягає на необхідності проведення громадських слухань щодо долі Літнього театру.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, 16 листопада на главу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергія Козьякова вчинили напад. До глави ВККСУ підбігли невідомі й облили зеленкою.