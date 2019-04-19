Сьогодні на «Олімпійському» відбудуться дебати. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n120934-debaty-na-stadioni-scho-vidbuvaietsya-na-olimpiyskomu-yakyy-pryymatyme-zelenskogo.html

Ракурс

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка на стадіоні НСК «Олімпійський» очікуються в Києві.

Трансляції з-під спорткомплексу, а також із Майдану Незалежності, де сьогодні зібрався мітинг, вже тривають.

З 15.30 журналісти спілкуватимуться з відвідувачами стадіону та демонструвати, що відбувається навколо спортивної арени.

О 16.00−16.30 глядачів почнуть запускати на стадіон. Перед дебатами заплановано різноманітні заходи, очікуються виступи артистів.

О 19.00 кандидати мають розпочати дебати на «Олімпійському».

На стадіоні обидва кандидати вже встановили свої сцени. Сторони домовилися про те, що трибуни ділитимуть не вздовж, а впоперек. Під час дебатів не використовуватимуть символіку партій.

Як відомо, після першого туру виборів на Банковій почали наполягати на проведенні дебатів між кандидатами у президенти. Лідер першого туру Володимир Зеленський запросив чинного президента Петра Порошенка провести дебати на НСК «Олімпійський». Президент погодився, але сторони довго не могли дійти згоди щодо дати і формату дискусії на стадіоні.

Порошенко наполягав на 14 квітня й того дня провів захід на «Олімпійському», але Зеленський на нього не прийшов, наполягаючи на 19 квітня. Врешті Порошенко погодився прийти на стадіонні дебати і 19 квітня.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія перенесла проведення дебатів в ефірах «UA: Суспільне» та «UA: Українське радіо». Згідно з рішенням Центрвиборчкому, теледебати стартують о 21.00, хоча до цього мали починатися о 20.00.