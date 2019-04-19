Из Нотр-Дама эвакуируют уцелевшие картины. Фото: NEWS

https://racurs.ua/n120960-iz-notr-dama-evakuiruut-ucelevshie-kartiny-video.html

Ракурс

Во Франции из Собора Парижской Богоматери начали эвакуацию уцелевших картин. Сегодня планируют вывезти 13 крупных полотен, которые передадут на хранение в Лувр.

В национальном музее их будут хранить в отдельной комнате, чтобы их влажность не повлияла на другие работы. Перевозкой занимаются компании, которые специализируются на необычных заказах. Об этом сообщает местное издание BFMTV.

Для того, чтобы перенести одну картину требуется от шести до семи человек, ведь размер самой большой из них достигает пяти метров в высоту. Эвакуация каждой из картин занимает около трех часов. Картины выносят через главную дверь, а, чтобы их снять, используют лестницы.

Две картины пока что останутся в соборе, так как они находятся в северной части здания, куда не пускают из соображений безопасности.

Издание отмечает, что в Лувре с радостью примут картины, ведь в далеком 1938 году из музея перемещали коллекции на сохранения в более безопасные места.

Как ранее сообщал «Ракурс», на восстановление собора пожертвовали 1 млрд евро. Ожидается, что работы займут около пяти лет.