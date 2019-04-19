Лукашенко планирует изменить конституцию и перераспределить власть. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/n120958-lukashenko-planiruet-izmenit-konstituciu-i-pereraspredelit-vlast.html

Ракурс

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил изменить конституцию и перераспределить полномочия между ветвями власти.

Лукашенко заявил, что передаст преемнику другую конституцию, согласно которой изменятся обязанности президента. По его словам, новый глава государства будет больше заниматься политикой, а не ездить по фермам. Об этом сообщил Лукашенко в послании народу и парламенту, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Работу над новой конституцией еще не начали, но задумка о том, какая она должна быть, у Лукашенко уже есть. По его словам, государственные структуры и ветви власти получат больше властных полномочий, чем сейчас.

Концепцию будут составлять после получения предложений от общества.

Также новая конституция не оставит для Лукашенко лазейки для сохранения власти. Президент Беларуси заявил, что навластвовался и готов передать полномочия, когда придет время.

Как ранее сообщал «Ракурс», 7-го ноября в Беларуси пройдут досрочные парламентские выборы. Их анонсировал Лукашенко, ведь по конституции страны назначить парламентские выборы может только президент.