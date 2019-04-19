Национализация ПриватБанка: суд принял еще одно решение. Фото: Экономическая правда

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Очередное решение по делу о национализации «ПриватБанка» принял 18 апреля Окружной административный суд города Киева. Определение суда не в пользу государства.

Постановление принималось по делу № 826/13813/17, суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру «ПриватБанка» Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Фемида удовлетворила требования истца в части отмены решения НБУ от 13 декабря 2016 года № 105, которым определен перечень связанных с «ПриватБанком» физических и юридических лиц.

В финансовом регуляторе убеждают, что именно это решение Нацбанка одно из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка при участии государства. В ходе этого процесса была проведена процедура bail-in, а именно — обмен средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Минфину.

Напомним, вчера Окружной административный суд Киева принял решение, которым признал процедуру вывода неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства. Таким образом, олигарх Игорь Коломойский выиграл суд о национализации «ПриватБанка». В Нацбанке пообещали, что будут обжаловать это решение.