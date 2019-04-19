Націоналізація ПриватБанку: суд ухвалив ще одне рішення. Фото: Економічна правда

https://racurs.ua/ua/n120957-sprava-pryvatbanku-sud-uhvalyv-sche-odne-rishennya-ne-na-koryst-derjavy.html

Ракурс

Чергове рішення у справі щодо націоналізації «ПриватБанку» ухвалив 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва. Ухвала суду не на користь держави.

Ухвала приймалася у справі № 826/13813/17, суд повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому акціонеру «ПриватБанку» Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Про це сьогодні повідомила прес-служба Національного банку України.

Феміда задовольнила вимоги позивача у частині скасування рішення НБУ від 13 грудня 2016 року № 105, яким визначено перелік пов’язаних із «ПриватБанком» фізичних та юридичних осіб.

У фінансовому регуляторі переконують, що саме це рішення Нацбанку було одним із основних у процесі виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку у грудні 2016 року за участі держави. Під час цього процесу було проведено процедуру bail-in, а саме — обмін коштів пов’язаних із банком осіб на акції банку з подальшим продажем Мінфіну.

Нагадаємо, вчора Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, якою визнав процедуру виведення неплатоспроможного «ПриватБанку» з ринку за участю держави такою, що порушує норми чинного законодавства. Таким чином, олігарх Ігор Коломойський виграв суд щодо націоналізації «ПриватБанку». У Нацбанку пообіцяли, що оскаржуватимуть це рішення.