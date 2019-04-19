Чотири групи впливу на Зеленського: оприлюднено листування штабу кандидата, фото — Політека

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Ракурс

У штабі кандидата на посаду президента Зеленського існує чотири групи впливу на нього. За вплив на кандидата борються юрист Ігоря Коломойського і митник часів Януковича.

Про це свідчить листування, оприлюднене журналістами програми «Наші гроші з Денисом Бігусом». Стверджується, що виборчий штаб Зеленського умовно розділений на групи, які контролюють окремі напрямки роботи. Кожен з них має лідерів, щоправда, жодного із них кандидат не показав 18 квітня в ефірі каналу «1+1», коли розповідав про свою команду.

Першою групою («Дядя»), на думку журналістів, керує адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Андрій Богдан. Він має відокремлений медіа-офіс з власним бюджетом, управлінням і повноваженнями. Богдан співпрацює із засновником продакшн-студії «Гуд Медіа» Кирилом Тимошенком і актором студії «Квартал 95» Артемом Гагаріним.

Назва група «Нижні» збігається, ймовірно, з прізвищем її лідера — юриста Сергія Нижного. Його юридична компанія «Хіллмонт Партнерс» співпрацювала з «Кварталом».

Лідер умовної групи «Регіони» — Ілля Павлюк. В листуваннях він фігурує як «Ілля Миколайович». Павлюк — екс-помічник нардепа Ігоря Калєтніка, який очолював українську митницю за часів президента Януковича. Павлюка в штабі Зеленського відповідає за фінанси і координацію роботи з регіонами.

У групу «Квартал», на думку Bihus.Info, входять бізнес-партнери Зеленського з кіноіндустрії — брати Сергій та Борис Шефіри.

Нагадаємо, що за три дні до виборів кандидат Зеленський представив власну команду, з якою планує іти у владу. Міністерські портфелі в Зеленського можуть віддати плагіатору й експерту з народовладдя, який вважає Україну відповідальною за Голодомор, співзасновнику лотереї «М.Л.С» та антикорупціонеру із прихованими статками.