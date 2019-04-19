Жінка заморила голодом 17 цуценят та котеня. Фото: 4Lapki.com

https://racurs.ua/ua/n120955-zamoryla-golodom-17-cucenyat-ta-1-koshenya-jytelci-slov-yanska-daly-umovnyy-termin-za-jorstoke.html

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За жорстоке поводження з тваринами умовний термін отримала мешканка міста Слов’янськ Донецької області.

Громадянку засудили за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Їй ухвалили п’ять років позбавлення волі із іспитовим строком на три роки. Таке рішення прийняв Слов’янський міськрайонний суд. Про це 19 квітня повідомляє «Судова влада України».

Виявилося, що з 2014 року по 9 січня 2019 року громадянка займалася продажем цуценят та котенят. Вона купувала маленьких тварин та утримувала їх у сараї на території власного домоволодіння. Жінка думала лише про власний зиск, тварини ж тривалий час залишалися без води та їжі.

Таке жорстоке поводження з тваринами призвело до того, що 17 цуценят та одне кошеня віком від 2,5 до 3,5 місяців загинули від голоду та спраги.

Нагадаємо, у березні Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок Глобинського районного суду від 8 листопада 2018 року стосовно жителя області. Чоловіка засудили до шести років позбавлення волі за завдане тварині каліцтво.