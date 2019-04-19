Матеріали по ймовірному хабарю Ситнику передали в ДБР. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє заяву екс-глави правління «Енергомережі» Дмитра Крючкова про факт ймовірного отримання хабара директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником.

У ДБР передали всі необхідні матеріали включаючи копії свідчень Крючкова, в яких містяться відомості про можливі правопорушення Ситника і керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на документи, які має редакція.

У своїх свідченнях Крючков заявив, що НАБУ відкрило проти нього справу за особистим указом президента Петра Порошенка. Також він зазначає, що бюро не розглядає письмові погодження всіх договорів з Фондом Держмайна, а звинувачує його в змові з Дмитром Фірташем, Ігорем Коломойським, Ігорем і Григорієм Суркісами.

Крючков також звинуватив Бюро у вибірковому правосудді, яке проводить Ситник. За його словами, Ситник отримав в 2016 році хабар в розмірі 500 тис. дол., що зафіксували в СБУ.

Крючков стверджує, що Генеральна прокуратура України відкрила засекречене провадження стосовно Ситника.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями Дмитру Крючкову обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.