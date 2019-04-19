Материалы по предполагаемой взятке Сытнику передали в ГБР. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Государственное бюро расследований проверяет заявление экс-главы правления «Энергосети» Дмитрия Крючкова о факте получения взятки директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.

В ГБР передали все необходимые материалы включая копии показаний Крючкова, в которых содержатся сведения о возможных правонарушениях Сытника и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на документы, которые находятся в редакции.

В своих показаниях Крючков заявил, что НАБУ открыло против него дело из-за личного указа президента Петра Порошенко. Также он отмечает, что бюро не рассматривает письменное согласование всех договоров с Фондом Госимущества, а обвиняет его в сговоре с Дмитрием Фирташем, Игорем Коломойским, Игорем и Григорием Суркисами.

Крючков также обвинил Бюро в избирательном правосудии, которое проводит Сытник. По его словам, Сытник получил в 2016 году взятку в размере 500 тыс. долл., что зафиксировали в СБУ.

Крючков утверждает, что Генеральная прокуратура Украины открыла засекреченное дело в отношении Сытника.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях Дмитрию Крючкову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.