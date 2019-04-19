Стали известны модераторы президентских дебатов на стадионе и в студии Общественного, фото — Дело

https://racurs.ua/n120952-stali-izvestny-moderatory-prezidentskih-debatov-na-stadione-i-v-studii-obschestvennogo.html

Ракурс

Дебаты между кандидатами на пост президента Украины 19 апреля на НСК «Олимпийский» будет вести телеведущая ICTV Елена Фроляк и председатель правления «Громадського радіо» Андрей Куликов.

Кандидатуру Фроляк, у которой сегодня день рождения, утвердили и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский, но решено, что она будет модератором на сцене Зеленского, сообщает ICTV.

Куликов проведет дебаты со стороны Порошенко. Кстати, он уже имеет опыт участия в подобных встречах, ведь 14 апреля вел встречу Порошенко с прессой на НСК «Олимпийский», когда кандидат Зеленский не пришел на анонсированные ранее дебаты с действующим президентом.

Теледебаты на Общественном, которые стартуют в 21.00, проведет ведущая телеканала «Эспрессо» Мирослава Барчук.

Эти дебаты будут продолжаться 60 минут. За 10 минут до их начала между кандидатами состоится жеребьевка, по результатам которой определят порядок их выступлений.

Если на Общественное придет только один кандидат, то все отведенное эфирное время предоставят ему для агитации. Теледебаты транслируются не только в прямом эфире на UA: Первый, но и могут бесплатно показываться другими каналами.

Напомним, что Киев 19 апреля активно готовится к вечерним дебатам между кандидатами. В центре города перекрыто немало улиц, дежурит полиция.