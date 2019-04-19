Стали відомі модератори президентських дебатів на стадіоні та в студії Суспільного, фото — Дело

https://racurs.ua/ua/n120952-staly-vidomi-moderatory-prezydentskyh-debativ-na-stadioni-ta-v-studiyi-suspilnogo.html

Ракурс

Дебати між кандидатами на посаду президента України 19 квітня на НСК «Олімпійський» вестимуть телеведуча ICTV Олена Фроляк і голова правління «Громадського радіо» Андрій Куликов.

Кандидатуру Фроляк, яка сьогодні святкує день народження, затвердили і Петро Порошенко, і Володимир Зеленський, але вирішено, що вона буде модератором на сцені Зеленського, повідомляє ICTV.

Куликов проведе дебати зі сторони Порошенка. До речі, він вже має досвід участі в подібних зустрічах, адже 14 квітня вів зустріч Порошенка з пресою на НСК «Олімпійський», коли кандидат Зеленський не прийшов на анонсовані раніше дебати з чинним президентом.

Щодо теледебатів на Суспільному, які стартують о 21.00, то їх проведе ведуча телеканалу «Еспресо» Мирослава Барчук.

Ці дебати триватимуть 60 хвилин. За 10 хвилин до їх початку між кандидатами відбудеться жеребкування, за результатами якого визначать порядок їхніх виступів.

Якщо на Суспільне прийде лише один кандидат, то весь відведений ефірний час нададуть йому для агітації. Теледебати транслюються не тільки в прямому ефірі на UA: Перший та Суспільному радіо, але й можуть безкоштовно показуватися іншими каналами.

Нагадаємо, що Київ 19 квітня активно готується до вечірніх дебатів між кандидатами. У центрі міста перекрито чимало вулиць, чергує поліція.