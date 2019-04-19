Дострокові парламентські вибори пройдуть у Білорусі в 2019 році. Фото: Мир 24

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Дострокові парламентські вибори пройдуть у Білорусі в 2019 році. Про це заявив президент Олександр Лукашенко.

Парламентські вибори у Білорусі очікуються в листопаді 2019 року, йдеться на сайті президента країни.

Лукашенко обрав для голосування 7 листопада, бо це вихідний і державне свято в Білорусі. За його словами, якщо це не суперечить законодавству, то вибори відбудуться саме цього дня.

Однак ЗМІ зазначають, що зазвичай вибори у Білорусі відбуваються в неділю, а 7 листопада припадає на четвер, тому, ймовірно, вибори відбудуться 3 або 10 листопада. Білоруси обиратимуть депутатів до нижньої палати білоруського парламенту.

Водночас Лукашенко повідомив, що не планує змінювати дату проведення президентських виборів. Вони відбудуться не пізніше 30 серпня 2020 року.