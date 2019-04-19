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Ракурс
Досрочные парламентские выборы пройдут в Беларуси в 2019 году. Фото: Мир 24

Досрочные парламентские выборы пройдут в Беларуси в 2019 году

19 апр 2019, 15:46
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Досрочные парламентские выборы пройдут в Беларуси в 2019 году. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

Парламентские выборы в Беларуси ожидаются в ноябре 2019 года, говорится на сайте президента страны.

Лукашенко выбрал для голосования 7 ноября, потому что это выходной и государственный праздник в Беларуси. По его словам, если это не противоречит законодательству, то выборы состоятся именно в этот день.

Однако СМИ отмечают, что обычно выборы в Беларуси проходят в воскресенье, а 7 ноября выпадает на четверг, поэтому, вероятно, выборы состоятся 3 или 10 ноября. Белорусы будут выбирать депутатов в нижнюю палату белорусского парламента.

В то же время Лукашенко сообщил, что не планирует менять дату проведения президентских выборов. Они состоятся не позднее 30 августа 2020 года.


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