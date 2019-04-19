Протопит от «Фольксвагена». Фото: Autoevolution

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Концерн Volkswagen (Фольксваген) начал заключительные испытания электрического спортивного прототипа ID. R. Ожидается, что этот автомобиль примет участие в рекордном заезде на гоночной трассе в немецком Нюрбургринге. Эту дорогу еще называют «Северная петля».

Гоночному автомобилю доработали аэродинамику и оптимизировали систему управления энергопотреблением. Также конструкторы оснастят машину задним антикрылом с формульной системой DRS. Об этом 19 апреля сообщает Autoevolution.

По словам технического директора Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксавье Демайна, гоночная трасса в Германии особенная тем, что в ней большую роль играет скорость, чем максимальное прижимное усилие. Именно поэтому автопроизводители изменилимашине форму днища, а также заменили передний спойлер.

Гоночный «Фольскваген» имеет две батареи, которые питают два электромотора. Суммарная мощность силовой установки ID. R 500 кВт. С нуля до 100 км/ч авто разгоняется за 2,25 сек. Максимальная скорость машины — 240 км/час.

Напомним, концерн Volkswagen Group (Фольксваген Групп) в 2019 году предложит автолюбителям более 90 новых или обновленных моделей. Кроме традиционных авто, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, планируется выпуск сразу четырех автомобилей на электрических моторах.