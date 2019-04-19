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Протопит від «Фольксвагена». Фото: Autoevolution

Концерн Volkswagen підготував електричний спортпрототип ID. R для рекордного заїзду в Німеччині (ФОТО, ВІДЕО)

19 кві 2019, 15:44
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Концерн Volkswagen (Фольксваген) почав заключні випробування електричного спортивного прототипу ID. R. Очікується, що цей автомобіль візьме участь у рекордному заїзді на гоночній трасі в німецькому Нюрбургрингу. Цю дорогу ще називають «Північна петля».

Гоночному автомобілю допрацювали аеродинаміку та оптимізували систему управління енергоспоживанням. Також конструктори оснастять машину заднім антикрилом з формульною системою DRS. Про це 19 квітня повідомляє Autoevolution.

За словами технічного директора Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксав'є Демайна, гоночна траса в Німеччині особлива тим, що на ній велику роль відіграє швидкість, ніж максимальне притискне зусилля. Саме тому автовиробники змінили машині форму днища, а також замінили передній спойлер.

Гоночний «Фольскваген» має дві батареї, які живлять два електромотори. Сумарна потужність силової установки ID. R 500 кВт. З нуля до 100 км/год авто розганяється за 2,25 сек. Максимальна швидкість машини — 240 км/год.

Прототип від «Фольксвагена». Фото: Autoevolution

Прототип від «Фольксвагена». Фото: Autoevolution

Нагадаємо, концерн Volkswagen Group (Фольксваген Груп) у 2019 році запропонує автолюбителям понад 90 нових або оновлених моделей. Окрім традиційних авто, обладнаних двигунами внутрішнього згорання, планується випуск відразу чотирьох автомобілів на електричних моторах.


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