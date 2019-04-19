Женщина заморила голодом 17 щенков и котенка. Фото: 4Lapki.com

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За жестокое обращение с животными условный срок получила жительница города Славянск Донецкой области.

Гражданку приговорили по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Ей дали пять лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Такое решение принял Славянский горрайонный суд. Об этом 19 апреля сообщает «Судебная власть Украины».

Оказалось, что с 2014 года по 9 января 2019 года гражданка занималась продажей щенков и котят. Она покупала маленьких животных и удерживала их в сарае на территории собственного домовладения. Женщина думала лишь о собственной выгоде, животные же длительное время оставались без воды и пищи.

Такое жестокое обращение с животными привело к тому, что 17 щенков и один котенок в возрасте от 2,5 до 3,5 месяцев погибли от голода и жажды.

Напомним, в марте Полтавский апелляционный суд оставил без изменений приговор Глобинского районного суда от 8 ноября 2018 года в отношении жителя области. Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за причиненное животному увечье.