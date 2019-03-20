Жестокое обращение с животными: за издевательство над котом жителя Полтавщины приговорили к шести годам лишения свободы

Житель Полтавщины сознательно покалечил кота

https://racurs.ua/n119648-jestokoe-obraschenie-s-jivotnymi-za-izdevatelstvo-nad-kotom-jitelya-poltavschiny-prigovorili.html

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Полтавский апелляционный суд оставил без изменений приговор Глобинского районного суда от 8 ноября 2018 года в отношении жителя области, приговоренного к шести годам лишения свободы за причиненные животному увечья.

Его признали виновным в жестоком обращении с животным, совершенном активным образом с особой жестокостью (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса). Об этом сообщает портал «Судебная власть Украины».

Отмечается, что гражданин Ш. по месту жительства умышленно, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений нанес повреждения коту, которые привели к увечью животного. Инцидент произошел 19 ноября 2017 года. Злоумышленник отрезал коту две трети хвоста, семенник и левую ушную раковину, а также нанес резаную рану в области крупа.

Напомним, недавно 38-летнего жителя Одессы приговорили к 7,5 годам лишения свободы за издевательства над котятами, которых он бил, поджигал и резал. В общем известно о нескольких десятках замученных им животных. Правоохранители установили, что он получал от пыток болезненное самоудовлетворение. Злоумышленник и его жена выдавали себя за волонтеров и брали домой котят от зоозащитников.