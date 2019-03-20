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Mercedes-Benz обновил элитную модель GLC Coupe

Mercedes-Benz обновил элитную модель GLC Coupe (ФОТО)

20 мар 2019, 13:52
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Вслед за обновленным Mercedes GLC (Мерседес), который дебютировал в марте на автосалоне в Женеве, немецкий производитель представил новый GLC Coupe.

Оба кроссоверы отличаются от предыдущих моделей только очертаниями кузовов, сообщает 20 марта Сartimes.

Новый GLC Coupe получил новые фары, бамперы, колеса, более хромированный кузов. Так называемая «бриллиантовая» решетка радиатора осталась неизменной, но конструкторы немецкого автогиганнта «прокачали» систему вождения. Она получила тачпад, цифровую панель приборов и широкоформатный экран мультимедийной системы.

Mercedes-Benz обновил элитную модель GLC Coupe

Mercedes-Benz обновил элитную модель GLC Coupe

Среди новых электронных помощников водителя и пассажиров — система, предупреждающая о приближении пешехода перед открытием дверей, ассистент движения задним ходом с прицепом, круиз-контроль с функцией stop&go, активный ассистент рулевого управления, система вентиляции сидений и массажа.

Турбодизель новой модели Mersedes доступен в трех вариантах мощности — на 163, 194 и 245 лошадиных сил.

Mercedes-Benz обновил элитную модель GLC Coupe

Водитель может выбрать и три варианта подвески — обычную пружинную, с адаптивными амортизаторами или пневматическую. Модернизированный адаптивный круиз-контроль новинки научили учитывать трафик с помощью навигационной системы.

Новый GLC Coupe выйдет на рынок летом, одновременно с «обычным» GLC.

Mercedes-Benz обновил элитную модель GLC Coupe

Mercedes-Benz обновил элитную модель GLC Coupe


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