Четыре группы влияния на Зеленского: обнародована переписка штаба кандидата, фото — Политека

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Ракурс

В штабе кандидата на пост президента Зеленского существуют четыре группы влияния на него. За влияние на кандидата борются юрист Игоря Коломойского и таможенник времен Януковича.

Об этом свидетельствует переписка, обнародованная журналистами программы «Наші гроші з Денисом Бігусом». Утверждается, что избирательный штаб Зеленского условно разделен на группы, которые контролируют отдельные направления работы. Каждый из них имеет своих лидеров, правда, ни одного из них кандидат Зеленский не показал 18 апреля в эфире канала «1+1», когда рассказывал о своей команде.

Первой группой («Дядя»), по мнению журналистов, руководит адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан. Он имеет отделеннный медиа-офис с собственным бюджетом, управлением и полномочиями. Богдан сотрудничает с основателем продакш-студии «Гуд Медиа» Кириллом Тимошенко и актером студии «Квартал 95» Артемом Гагариным.

Название группа «Нижние» совпадает, вероятно, с фамилией ее лидера — юриста Сергея Нижнего. Его юридическая компания «Хиллмонт Партнерс» сотрудничала с «Кварталом».

Лидер условной группы «Регионы» — Илья Павлюк. В переписках он фигурирует как «Илья Николаевич». Павлюк — экс-помощник нардепа Игоря Калетника, который возглавлял таможню во времена президента Януковича. Павлюк в штабе Зеленского отвечает за финансы и координацию работы с регионами.

В группу «Квартал», по мнению Bihus.Info, входят бизнес-партнеры Зеленского из киноиндустрии — братья Сергей и Борис Шефиры.

Напомним, что за три дня до выборов кандидат Зеленский представил собственную команду, с которой планирует идти во власть. Министерские портфели у Зеленского могут отдать плагиатору и эксперту по народовластию, который считает Украину ответственной за Голодомор, соучредителю лотереи «М.Л.С» и антикоррупционеру со скрытыми доходами.