Лукашенко планує змінити конституцію і перерозподілити владу. Фото: Голос Америки

https://racurs.ua/ua/n120958-lukashenko-planuie-zminyty-konstytuciu-i-pererozpodilyty-vladu.html

Ракурс

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив змінити конституцію і перерозподілити повноваження між гілками влади.

Лукашенко заявив, що передасть наступнику іншу конституцію, згідно з якою зміняться обов’язки президента. За його словами, новий голова держави буде більше займатися політикою, а не їздити по фермам. Про це повідомив Лукашенко в посланні народу і парламенту, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Роботу над новою конституцією ще не почали, але задум того, якою вона повинна бути, у Лукашенка вже є. За його словами, державні структури та гілки влади отримають більше владних повноважень, ніж зараз.

Концепцією займуться після отримання пропозицій від суспільства.

Також нова конституція не залишить для Лукашенко лазівки для збереження влади. Президент Білорусі заявив, що наволодарювався і готовий передати повноваження, коли прийде час.

Як раніше повідомляв «Ракурс», 7-го листопада в Білорусі пройдуть дострокові парламентські вибори. Їх анонсував Лукашенко, адже за конституцією країни призначити парламентські вибори може тільки президент.