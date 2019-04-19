Із Нотр-Даму евакуюють вцілілі картини. Фото: NEWS

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Ракурс

У Франції із Собору Паризької Богоматері почали евакуацію вцілілих картин. Сьогодні планують вивезти 13 великих полотен, які передадуть на зберігання в Лувр.

У національному музеї їх будуть зберігати в окремій кімнаті, щоб їх вологість не вплинула на інші роботи. Перевезенням займаються компанії, які спеціалізуються на незвичайних замовленнях. Про це повідомляє місцеве видання BFMTV.

Для того, щоб перенести одну картину потрібно від шести до семи осіб, адже розмір найбільшої з них сягає п’яти метрів у висоту. Евакуація кожної з картин займає близько трьох годин. Картини виносять через головні двері, а, щоб їх зняти, використовують сходи.

Дві картини поки що залишаться в соборі, так як вони розташовані в північній частині будівлі, куди не пускають з міркувань безпеки.

Видання зазначає, що в Луврі з радістю приймуть картини, адже в далекому 1938 році з музею переміщали колекції на збереження в більш безпечні місця.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на відновлення собору пожертвували 1 млрд євро. Очікується, що роботи займуть близько п’яти років.