Дебаты Порошенко и Зеленского / Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n120954-debaty-poroshenko-i-zelenskogo-translyaciya.html

Ракурс

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского стартовали на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Вчера ЦИК окончательно согласовал время начала стадионной дискуссии — 19.00.

Сегодня приблизительно с 14.00 в Киеве возле «Олимпийского» начали собираться журналисты и сторонники действующего главы государства Порошенко и шоумена Зеленского. Затем зрителей пропустили на стадион. За правопорядком на месте событий следит полиция.

На стадионе оба кандидата установили свои сцены. Трибуны и арена разделены поперек. Дебаты на НСК «Олимпийский» будут модерировать телеведущая ICTV Елена Фроляк (от Зеленского) и глава правления «Громадське радіо» Андрей Куликов (от Порошенко).

Инициатором проведения стадионных дебатов стал лидер первого тура Зеленский. На его предложение Порошенко ответил: «Стадион, так стадион». На этой неделе кандидаты в президенты, ЦИК и общественный вещатель согласовали формат и время проведения дебатов.

Также отметим, что завтра, 20 апреля — накануне голосования — будет день тишины, когда запрещена любая политическая агитация.