Дебати Порошенка і Зеленського: хроніка онлайн

https://racurs.ua/ua/n120959-debaty-poroshenka-i-zelenskogo-hronika-onlayn.html

Ракурс

Дебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського сьогодні організували на столичному стадіоні «Олімпійський». Також, згідно з чинним законодавством та постановою Центрвиборчкому, спілкування кандидатів у президенти має відбутися в ефірі телерадіокомпанії «UA: Суспільне». Початок теледебатів заплановано на 21.00.

18.50 — на НСК «Олімпійський» розпочалися дебати, їх можна переглянути на нашому сайті за цим посиланням.

18.40 — на сцені Зеленського виступив гурт «Мачете». Коли музиканти почали співати російською, з боку прихильників Порошенка почали кричати «Ганьба!». Проте в цілому значної агресії глядачі не проявляють.

18.35 — наразі на НСК «Олімпійський» у фан-зоні Порошенка більше людей, аніж у Зеленського.

17.34 — президентські дебати спричинили транспортний колапс на в’їздах до Києва. Автомобільні затори виникли через те, що до столиці прибувають глядачі, які прямують до НСК «Олімпійський».

16.00 — модераторами стадіонних дебатів обрано телеведучу ICTV Олену Фроляк (від Зеленського) і голову правління «Громадського радіо» Андрія Куликова (від Порошенка).

15.00 — у Києві поблизу «Олімпійського» почали збиратися журналісти та прихильники чинного глави держави і шоумена Зеленського. Згодом глядачів пропустили на стадіон. За правопорядком на місці події стежить поліція.

13.00 — у мережі з’явилися віп-квитки на дебати, вартість яких становить 10−12 тис. грн, а повністю віп-ложе можна викупити за 120 і 140 тис. грн відповідно. Кошти, отримані від продажу квитків, будуть передані фонду «Таблеточки», який допомагає онкохворим дітям.

Дебати на стадіоні о 19.00

Раніше Зеленський запросив чинного президента Порошенка провести дебати на НСК «Олімпійський». Президент у відповідь заявив: «Стадіон так стадіон». Потім сторони довго не могли дійти згоди щодо дати і формату дебатів. 18 квітня ЦВК остаточно затвердила час дебатів.

Відомо, що під час дебатів на «Олімпійському» кандидати відповідатимуть на три запитання кожен. Розпочнуться дебати з п’ятихвилинних промов Порошенка та Зеленського. Після цього кожен кандидат відповість на три запитання модераторів та щоразу матиме по одній хвилині, щоб поставити своє запитання, та ще п’ять хвилин для того, щоб відповісти на питання опонента. Також від Порошенка і Зеленського на сцені виступатимуть по троє артистів.

Дебати в телеефірі о 21.00

В ефірі «UA: Суспільне» о 21.00 Порошенко та Зеленський мають дискутувати у форматі «запитання-відповідь». Кандидатам нададуть можливість сказати вступне слово, також вони зможуть поставити один одному до п’яти запитань і завершити виступ короткою промовою.

Тривалість офіційних дебатів становить 60 хвилин. У разі присутності на дебатах лише одного кандидата, йому нададуть весь ефірний час для передвиборчої агітації. Згідно з рішенням Центрвиборчкому, теледебати стартують о 21.00 (раніше вони мали починатися о 20.00, але через стадіонні дебати їх змістили на годину).