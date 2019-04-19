Суспільне попередили про ймовірний замах на Порошенка у студії

https://racurs.ua/ua/n120973-suspilne-poperedyly-pro-ymovirnyy-zamah-na-poroshenka-u-studiyi.html

Ракурс

Суспільне мовлення попередили про ймовірний замах на президента Петра Порошенка у студії. Про дзвінок на лінію 102 оголосила в ефірі теледебатів ведуча Мирослава Барчук.

«Я мушу оголосити про те, що надійшла інформація про можливий замах. Хто боїться, може вийти», — повідомила Барчук.

Коли розпочався виступ, Барчук додатково повідомила, що телеканал повідомили про замах, але дебати, на які Порошенко прийшов один, тривають.

На початку дебатів глава держави повідомив, що його присутність в студії можлива до 22.00, оскільки увечері до нього телефонуватиме держсекретар США Майк Помпео.