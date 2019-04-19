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Ракурс
Суспільне попередили про ймовірний замах на Порошенка у студії

Суспільне попередили про ймовірний замах на Порошенка у студії

19 кві 2019, 21:22
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Суспільне мовлення попередили про ймовірний замах на президента Петра Порошенка у студії. Про дзвінок на лінію 102 оголосила в ефірі теледебатів ведуча Мирослава Барчук.

«Я мушу оголосити про те, що надійшла інформація про можливий замах. Хто боїться, може вийти», — повідомила Барчук.

Коли розпочався виступ, Барчук додатково повідомила, що телеканал повідомили про замах, але дебати, на які Порошенко прийшов один, тривають.

На початку дебатів глава держави повідомив, що його присутність в студії можлива до 22.00, оскільки увечері до нього телефонуватиме держсекретар США Майк Помпео.

Джерело: Ракурс


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