Боротьба у бруді без конкретики: соцмережі відповіли на шоу кандидатів

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Соцмережі відповіли на дебати кандидатів на посаду президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Українця бурхливо обговорюють побачене 19 квітня в трансляції з НСК «Олімпійський».

Соціолог Ірина Бекешкіна вважає, що шоу за два дні до виборів не можна назвати дебатами. На її думку, це була «боротьба в бруді».

Російський журналіст Аркадій Бабченко сказав, що хотів би почути від Порошенка більше конкретних запитань до Зеленського.

«Я від Петра Олексійовича чекав конкретних питань. Що ви збираєтеся робити з Донбасом? По пунктам. Перше, друге, третє. Як ви збираєтеся вирішувати проблеми з війною? Що ви збираєтеся робити з миротворцями, про яких стільки говорите? Як і куди ви збираєтеся їх вводити, якщо Путін вже вас послав? Які заходи збираєтеся застосовувати для утримання інвестицій? Як збираєтеся вибудовувати відносини з МВФ? Який графік траншів? Який графік повернення? Що будете робити з економікою? Звідки візьмете гроші на зарплати вчителям у чотири тисячі баксів? Що з нафтою, яку Росія зараз перекрила? Який зовнішній борг України? Який оборонний бюджет? Коли почалася Друга світова?», — відзначив Бабченко.

Він вважає, що президент дав втягнути себе в гру на його полі, у той час, як всі очікували програмних дебатів.

Журналіст «Телебачення Торонто» Майкл Щур вважає, що година дебатів розповіла про кандидатів більше, ніж усі попередні їхні виступи та прес-конференції.

Найбільше в мережах обурилися словам Зеленського про «повстанців ДНР-ЛНР».

«Якщо так далі піде, то завтра Путін стане нашим визволителем», — обурився директор Іінституту національної памяті Володимир В’ятрович.

Дісталося Зеленському й через те, що під час виконання гімну на стадіоні він поводився неадекватно до ситуації.

Головний редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко вважає, що Зеленський був схожий сьогодні на себе самого під час відомої паризької телефонної розмови з Порошенком. Він порадив кандидату припинити бути актором, бо «так можна і країну загубити».

Футболіст іспанського «Альбасете» Роман Зозуля обурився, чому Порошенко не відповідає на питання Зеленського.

Частина користувачів вважає дебати корисними з тієї точки зору, що вони довели північному сусіду — демократія в Україні така, яка й не снилася росіянам.