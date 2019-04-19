Порошенко: Зеленський назвав військових РФ і терористів на Донбасі повстанцями ЛНР-ДНР

https://racurs.ua/ua/n120974-tak-vin-i-zelenyh-cholovichkiv-vyznaie-povstancyamy-reakciya-poroshenka-na-slova-zelenskogo-pro.html

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Президент Петро Порошенко прийшов на офіційні дебати у прямому ефірі Суспільного мовника. Свій виступ він розпочав із аналізу дебатів, які вже відбулися на стадіоні «Олімпійський». За його словами, під час виступу Володимир Зеленський назвав терористів на Донбасі «повстанцями ЛНР-ДНР».

«Зеленський на дебатах назвав російських найманців та регулярні сили армії РФ „повстанцями ЛНР-ДНР“. Чому це так жахливо? Тому що впродовж п’яти років зусиллями дипломатичної команди, моїми зусиллями, ми сформували міжнародну коаліції на підтримку України. П’ять років ми доводили світу, що в Україні — російська агресія, що Росія забезпечила пряме вторгнення своїх регулярних збройних сил», — зазначив Порошенко.

За його словами, термін «повстанці ЛНР-ДНР» виключає наявність Росії у конфлікті.

«Термін „повстанці ЛНР-ДНР“ означає, що українці б’ються між собою, що ДНР має певний легітимний статус і що в Україні є громадянська війна», — уточнив Порошенко.

На його думку, Зеленський самостійно повинен пояснити українцям і світові, чому він вживає цей термін.

«Це або тотальна дрімуча некомпетентність, бо так він і зелених чоловічків визнає повстанцями, або ми маємо справу з блоком, який дотримується виключно російських штампів», — резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський заявляв, війну на Донбасі можна сміливо називати громадянським конфліктом тільки за однією характерною ознакою: тому що з обох сторін беруть участь громадяни України.