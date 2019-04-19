«Так он и зеленых человечков назовет повстанцами»: реакция Порошенко на слова Зеленского о повстанцах ЛНР-ДНР

Порошенко: Зеленский назвал военных РФ и террористов на Донбассе повстанцами ЛНР-ДНР

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Президент Петр Порошенко пришел на официальные дебаты в прямом эфире общественного телевидения. Свое выступление он начал с анализа дебатов, которые уже состоялись на стадионе «Олимпийский». По его словам, во время выступления Владимир Зеленский назвал террористов на Донбассе «повстанцами ЛНР-ДНР».

«Зеленский на дебатах назвал российских наемников и регулярные силы армии РФ „повстанцами ЛНР-ДНР“. Почему это так ужасно? Потому что в течение пяти лет усилиями дипломатической команды, моими усилиями, мы сформировали международную коалицию в поддержку Украины. Пять лет мы доказывали миру, что в Украине — российская агрессия, что Россия обеспечила прямое вторжение своих регулярных вооруженных сил», — отметил Порошенко.

По его словам, термин «повстанцы ЛНР-ДНР» исключает наличие России в конфликте.

«Термин „повстанцы ЛНР-ДНР“ означает, что украинцы дерутся между собой, что ДНР имеет определенный легитимный статус и в Украине идет гражданская война», — уточнил Порошенко.

По его мнению, Зеленский самостоятельно должен объяснить украинцам и миру, почему он употребляет этот термин.

«Это или тотальная дремучая некомпетентность, потому что так он и зеленых человечков признает повстанцами, или мы имеем дело с блоком, который придерживается исключительно российских штампов», — резюмировал Порошенко.

Напомним, ранее Игорь Коломойский заявлял, войну на Донбассе можно смело называть гражданским конфликтом благодаря характерному признаку: с обеих сторон там участвуют граждане Украины.