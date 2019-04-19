Борьба в грязи и без конкретики: соцсети ответили на шоу кандидатов

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Ракурс

Соцсети ответили на дебаты кандидатов на пост президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Украинцы бурно обсуждают увиденное 19 апреля в трансляции с НСК «Олимпийский».

Социолог Ирина Бекешкина считает, что шоу за два дня до выборов нельзя назвать дебатами. По ее мнению, это была «борьба в грязи».

Российский журналист Аркадий Бабченко сказал, что хотел бы услышать от Порошенко больше конкретных вопросов к Зеленскому.

«Я от Петра Алексеевича ждал конкретных вопросов. Что вы собираетесь делать с Донбассом? По пунктам. Первое, второе, третье. Как вы собираетесь решать проблемы с войной? Что вы собираетесь делать с миротворцами, о которых столько говорите? Как и куда вы собираетесь их вводить, если Путин уже вас послал? Какие меры собираетесь применять для удержания инвестиций? Как собираетесь выстраивать отношения с МВФ? Какой график траншев? Какой график возвращения? Что будете делать с экономикой? Откуда возьмете деньги на зарплаты учителям в четыре тысячи долларов? Что с нефтью, которую Россия сейчас перекрыла? Каков оборонный бюджет? Когда началась Вторая мировая?», — отметил Бабченко.

Он считает, что президент дал втянуть себя в игру на чужом поле, в то время, как все ожидали программных дебатов.

Журналист «Телевидения Торонто» Майкл Щур считает, что один час дебатов рассказал о кандидатах больше, чем все предыдущие их выступления и пресс-конференции.

Больше всего в сетях возмутились словам Зеленского о «повстанцах ДНР-ЛНР».

«Если так дальше пойдет, то завтра Путин станет нашим освободителем», — возмутился директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Досталось Зеленскому и за то, что во время исполнения гимна на стадионе он вел себя неадекватно к ситуации.

Главный редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко считает, что Зеленский был похож сегодня на себя самого во время известного парижского телефонного разговора с Порошенко. Он посоветовал кандидату перестать быть актером, потому что «так можно и страну потерять».

Футболист испанского «Альбасете» Роман Зозуля возмутился, почему Порошенко не отвечает на вопросы Зеленского.

Часть пользователей считает дебаты полезными с той точки зрения, что они показали северному соседу — демократия в Украине такая, что и не снилась россиянам.