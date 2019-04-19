Нацбанк: события с «ПриватБанком» существенно на курс не повлияли, а реакция финрынка – временна. Фото: LIGA

https://racurs.ua/n120964-nacbank-sobytiya-s-privatbankom-suschestvenno-na-kurs-ne-povliyali-a-reakciya-finrynka.html

Ракурс

Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявил, что реакция финансового рынка на суд по «ПриватБанку» является временной.

По словам Данилишина, решение суда существенного не изменили курс валют и экстраординарные тенденции не наблюдаются. Об этом сообщил глава Совета НБУ на своей странице в Facebook.

Так, сегодня в Межбанке утром средние котировки на покупку и продажу составили 26,85 и 26,95 грн/долл., а к 11.00 утра цифры опустились до 26,86 и 26,90 грн/долл. (покупка и продажа, соответственно).

По словам Данилишина, украинская экономика последние 12 кварталов постоянно растет, а за прошлый год уровень ВВП вырос на 3,3%. В пересчете на одного человека номинальный ВВП составляет 84,19 тыс. грн. (3,56 трлн грн в целом).

В прошлом году банковская система страны получила 21,7 млрд прибыли, что составляет исторический максимум, по уверениям Данилишина. По его словам, Нацбанк купил в резервы около 700 млн долл.

«ПриватБанк» продолжает стабильно работать, а апелляционный процесс может растянуться на несколько лет. Однако, судебный спор касается только экс-акционеров и нынешних владельцев. На вкладчиков банка это никак не скажется.