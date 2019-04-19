Нацбанк: события с «ПриватБанком» существенно на курс не повлияли, а реакция финрынка — временнаhttps://racurs.ua/n120964-nacbank-sobytiya-s-privatbankom-suschestvenno-na-kurs-ne-povliyali-a-reakciya-finrynka.htmlРакурс
Глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин заявил, что реакция финансового рынка на суд по «ПриватБанку» является временной.
По словам Данилишина, решение суда существенного не изменили курс валют и экстраординарные тенденции не наблюдаются. Об этом сообщил глава Совета НБУ на своей странице в Facebook.
Так, сегодня в Межбанке утром средние котировки на покупку и продажу составили 26,85 и 26,95 грн/долл., а к 11.00 утра цифры опустились до 26,86 и 26,90 грн/долл. (покупка и продажа, соответственно).
По словам Данилишина, украинская экономика последние 12 кварталов постоянно растет, а за прошлый год уровень ВВП вырос на 3,3%. В пересчете на одного человека номинальный ВВП составляет 84,19 тыс. грн. (3,56 трлн грн в целом).
В прошлом году банковская система страны получила 21,7 млрд прибыли, что составляет исторический максимум, по уверениям Данилишина. По его словам, Нацбанк купил в резервы около 700 млн долл.
«ПриватБанк» продолжает стабильно работать, а апелляционный процесс может растянуться на несколько лет. Однако, судебный спор касается только экс-акционеров и нынешних владельцев. На вкладчиков банка это никак не скажется.