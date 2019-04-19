Зеленский о дебатах на стадионе: Я чувствую себя Вакарчуком

https://racurs.ua/n120965-ya-chuvstvuu-sebya-vakarchukom-zelenskiy-o-debatah-na-stadione.html

Ракурс

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского начались на стадионе «Олимпийский» в Киеве. После того, как оба кандидата прибыли на спортивную арену, первым со вступительным словом выступил оппонент действующего президента.

«Мы собрали стадион. Я чувствую себя Вакарчуком немного», — заявил Зеленский.

Также свою речь он начал с критики Порошенко.

«Могли бы мы себе тогда представить, что обещание относительно обогащения людей относительно только к его людям, а Революцией достоинства воспользуются негодяи», — сказал Зеленский.

Слова о Революции достоинства вызвали недовольство, вероятно, у сторонников действующего главы государства.