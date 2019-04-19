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Ракурс
Уклонение от мобилизации: Зеленский ответил Порошенко

Зеленский: Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре

19 апр 2019, 19:44
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Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского сейчас идут на киевском стадионе «Олимпийский». Зеленский ответил на вопросы действующего президента относительно уклонения от армии и связей с Россией.

«Вы лжете о повестке в армию… Я ни от кого не скрываюсь», — заявил шоумен.

Также по словам оппонента Порошенко, он ни разу в жизни не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я — ваш приговор. Это вы должны отвечать за все», — подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, он прокомментировал реплику Порошенко о «коте в мешке».

«Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре», — утверждает кандидат-шоумен.

Источник: Ракурс


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