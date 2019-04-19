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Уклонение от мобилизации: Зеленский ответил Порошенко
Зеленский: Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуреhttps://racurs.ua/n120968-zelenskiy-luchshe-byt-kotom-v-meshke-chem-volkom-v-ovechey-shkure.htmlРакурс
Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского сейчас идут на киевском стадионе «Олимпийский». Зеленский ответил на вопросы действующего президента относительно уклонения от армии и связей с Россией.
«Вы лжете о повестке в армию… Я ни от кого не скрываюсь», — заявил шоумен.
Также по словам оппонента Порошенко, он ни разу в жизни не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Я — ваш приговор. Это вы должны отвечать за все», — подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, он прокомментировал реплику Порошенко о «коте в мешке».
«Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре», — утверждает кандидат-шоумен.
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