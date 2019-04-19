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Ракурс
Дебати на стадіоні: Зеленський корчив гримаси під час виконання гімну України

Зеленського підловили на кривлянні під час виконання гімну України (ВІДЕО)

19 кві 2019, 22:50
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Кандидата у президенти Володимира Зеленського підловили на кривляннях під час виконання гімну України. Відповідний уривок відео з прямої трансляції дебатів на стадіоні «Олімпійський» у Києві оприлюднили у YouTube.

Після завершення дебатів на спортивній арені чинний глава держави Петро Порошенко запропонував виконати гімн України. У відповідь частина присутніх почала співати «Ще не вмерла України». В цей час Зеленський на сцені поцілував свою дружину Олену і почав кривлятися та корчити гримаси своїм прихильникам.

Також ЗМІ зауважили, що Зеленський та Порошенко після завершення дебатів не потиснули один одному руки, як це зробили на початку дискусії.

Джерело: Ракурс


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