Дебати на стадіоні: Зеленський корчив гримаси під час виконання гімну України

https://racurs.ua/ua/n120976-zelenskogo-pidlovyly-na-kryvlyanni-pid-chas-vykonannya-gimnu-ukrayiny-video.html

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Кандидата у президенти Володимира Зеленського підловили на кривляннях під час виконання гімну України. Відповідний уривок відео з прямої трансляції дебатів на стадіоні «Олімпійський» у Києві оприлюднили у YouTube.

Після завершення дебатів на спортивній арені чинний глава держави Петро Порошенко запропонував виконати гімн України. У відповідь частина присутніх почала співати «Ще не вмерла України». В цей час Зеленський на сцені поцілував свою дружину Олену і почав кривлятися та корчити гримаси своїм прихильникам.

Також ЗМІ зауважили, що Зеленський та Порошенко після завершення дебатів не потиснули один одному руки, як це зробили на початку дискусії.