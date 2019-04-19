Ренаціоналізацію «ПриватБанку» обговорив з Порошенком держсекретар США Помпео

США цікавляться долею "ПриватБанку"

https://racurs.ua/ua/n120977-sudy-dovkola-pryvatbanka-obgovoryv-z-poroshenkom-derjsekretar-ssha-pompeo.html

Ракурс

Державний секретар США Майк Помпео зателефонував українському президенту Петру Порошенку напередодні другого туру виборів.

Порошенко і Помпео увечері 19 квітня обговорили загрозу ренаціоналізації «ПриватБанку», повідомляє прес-служба глави держави.

Держсекретар США у звязку із рішенням суду щодо ренаціоналізації «ПриватБанку повідомив про необхідність збереження макрофінансової стабільності України.

У прес-службі президента також повідомили, що Помпео побажав успіхів Петру Порошенку під час другого туру президентських виборів.

Нагадаємо, що у четвер, 18 квітня, окружний адмінсуд Києва прийняв рішення про скасування націоналізації «ПриватБанку» за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського.

Міжнародний валютний фонд підтримав позицію Нацбанку та українського уряду у питанні націоналізації «ПриватБанку». У фонді заявили, що підтримують реформування фінансового сектору, що позитивно вплинуло на стійкість банківської системи країни.

Відзначимо, що сьогодні глава ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що реакція фінансового ринку на суд по «ПриватБанку» є тимчасовою. За його словами, рішення суду істотно не змінили курс валют і екстраординарні тенденції не спостерігаються.