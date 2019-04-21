Коломойский выиграл суд по делу о погашении кредитов «ПриватБанка». Фото: Днепр час

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Ракурс

Бизнесмен Игорь Коломойский выиграл еще один суд против Национального банка Украины (НБУ). Печерский райсуд Киева принял сторону бизнесмена по делу о погашении кредитов «ПриватБанка».

В 2015 году Коломойский заключилсНБУ договора о погашении кредитов «ПриватБанка», а в 2017 углу направил в суд требование разорвать их. Решение по этому делу было принято вчера. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на своей странице в Facebook.

Фактически Коломойский отказался выплачивать 9,2млрд грн задолженности по пяти кредитам, которые были получены банком в 2008—2014 годах. Судебное решение пока не вступило в силу.

Нацбанк возмущен тем, что Коломойский отказался гасить задолженность «Привата» перед НБУ, и готовится к апелляции.

Нацбанк беспокоит, что этот суд уже третий за последние три дня, который проигрывает государство в делах против Коломойского. Такой ход событий осложняет дальнейшие судебные процессы между бизнесменом и Нацбанком по возмещению ущерба государству и банка.

В 2018 году НБУ подал один иск в швейцарскийсуд в Женеве и четыре иска к украинские суда. Пока Фемида не на стороне НБУ.

Как известно, окружной админсуд Киева отменил национализацию «Привата».