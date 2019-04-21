Дело об аннулировании регистрации кандидата в президенты Зеленского. Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n121001-vybory-prezidenta-delo-ob-annulirovanii-registracii-kandidata-zelenskogo.html

Ракурс

Суд рассмотрел иск официального наблюдателя Андрея Хилько об аннулировании регистрации кандидата на пост президента Владимира Зеленского и отказал истцу по причине необоснованности иска.



Заседание началось в 21.00 20 апреля, решение было обнародовано в час ночи 21 апреля.

Дело об аннулировании регистрации кандидата в президенты Владимира Зеленского рассмотрел Шестой апелляционный административный суд Киева.

По словам Хилько, он подал иск только сейчас потому, что нарушения кандидатом в президенты состоялось недавно. Какое именно нарушение совершил Зеленский, Хилько не захотел сообщать.

Напомним, ранее Хилько подавал иски к Зеленскому относительно пользования собственной страницей в Facebook и размещения информации о встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на сайте ze.2019.com. Впрочем, суд не поддержал Хилько и позволил и в дальнейшем пользоваться личной страницей кандидату в президенты в соцсети во время избирательной кампании.